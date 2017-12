Morta Heather Menzies, star di Tutti insieme appassionatamente

Era Louisa von Trapp nel film musicale Tutti insieme appassionatamente, che a soli sedici anni le aveva regalato la fama da attrice. È morta a 68 anni la notte di Natale l'attrice canadese, poi naturalizzata statunitense, Heather Menzies.

Al debutto artistico a soli 13 anni, tre anni dopo recitava in The Sound of Music, questo il titolo originale del film con Julie Andrews e Christopher Plummer divenuto un classico natalizio. Diretto da Rober Wise e ispirato al romanzo autobiografico La famiglia Trapp, la pellicola ottenne cinque premi Oscar.

Vedova di Robert Ulrich, la Menzies si era sposata in prime nozze con John Cluett, con cui era rimasta sposata al 1969 al 1973. Nel 2002, al decesso del secondo marito, aveva fondato la Robert Urich Foundation per la prevenzione e per la lotta contro il cancro. Ha avuto 3 figli e due nipoti.

Heather Menzies ha recitato in molti film e serie televisive. In tv, tra gli anni Settanta e Ottanta, comparve in Bonanza e Love Boat. Al cinema recitò in Piranha di Joe Dante e Hawaa di George Roy Hill. Nel 1973 Playboy la fotografò nuda.