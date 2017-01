Morta Loalwa Braz: cantò la "Lambada"

È morta a 63 anni la cantante brasiliana Loalwa Braz, ex voce del gruppo Kaoma, interprete della famosissima Lambada. L'artista è stata trovata senza vita, carbonizzata, in un'auto incendiata a Saquarema. Secondo il quotidiano O Globo, la polizia militare avrebbe riferito che due uomini sono stati visti in casa della cantante, vicino al luogo in cui è stata ritrovata l'auto bruciata. Dopo avere venduto circa 30 milioni di dischi con il suo gruppo e avere vissuto a Parigi, Loalwa Braz è tornata in Brasile, dove cantava in una struttura alberghiera ad quattro chilometri da dove è stata trovata senza vita. Il gruppo Kaoma lanciò nel 1989 il brano Chorando se foi, chiamato anche lambada, copiando Llorando se fue del gruppo boliviano Los Kjarkas, che vinse in tribunale dimostrando che le canzoni erano la copia l'una dell'altra. Nonostante tutto Lambada è diventato un successo mondiale.