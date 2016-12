Morte di George Michael, Toto Cotugno fa lo scaramantico in diretta: "Fammi fare una grattata"

La morte di George Michael ha sconvolto tutti, anche i personaggi del mondo dello spettacolo hanno scritto qualche parola di cordoglio per ricordare la star degli anni '80.

Ma tra i tanti, c'è anche chi è scaramantico e nel parlarne fa gesti superstizosi. È il caso di Toto Cotugno che durante una diretta di Sky ha fatto un gesto che ha messo in imbarazzo il conduttore. Il cantautore, interpellato sulla morte di George Michael e sull'anno horribilis del mondo della musica, ha esclamato: " È un periodo un po' così. Scusate, aspetta che mi faccio una grattata. Non si sa mai".

Il tutto accompgnato da un gesto piuttosto scaramantico che non è passato inosservato. Sia il giornalista di Sky che il pubblico da casa non hanno potuto fare a meno di notarlo e subito sul web il video è diventato virale. Il gesto di Toto Cutugno ha messo parecchio in imbarazzo il conduttore di Sky che con una risata forzata ha cercato subito di virare il discorso in un'altra direzione. (Guarda il video)