La morte misteriosa della star di Bollywood Sridevi: "È annegata nella vasca da bagno"

Prima un arresto cardiaco e ora una morte per annegamento nella vasca da bagno. Si infittisce il mistero della morte della star di Bollywood Sridevi Kapoor. Secondo quanto riportato dalla polizia di Dubai, l'attrice indiana sarebbe morta mentre si faceva un bagno nella vasca nell'appartamento di un hotel. Il decesso è avvenuto sabato sera, la donna avrebbe quindi perso conoscenza e sarebbe in seguito annegata. Sridevi quel giorno si trovava a Dubai per assistere al matrimonio di uno dei suoi nipoti. La polizia sta cercando di stabilire la sequenza di eventi e scoprire chi era con lei al momento del decesso.

Following the completion of post-mortem analysis, @DubaiPoliceHQ today stated that the death of Indian actress Sridevi occurred due to drowning in her hotel apartment’s bathtub following loss of consciousness.