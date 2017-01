Morto a 106 anni il disegnatore di Bambi, Tyrus Wong

E' morto IL 30 dicembre, a 106 anni, Tyrus Wong, l'artista che ispirò il tenero personaggio di Bambi, protagonista della omonima e celebre animazione di Walt Disney.

La notizia della morte, avvenuta negli Usa, è stata annunciata dal Walt Disney Family Museum. Wong era nato a Canton, in Cina, nel 1910. Aveva lavorato negli studi di Walt Disney soltanto per tre anni, fra 1938 e 1941, ma la sua "influenza nella composizione artistica del disegno di Bambi non può essere dimenticata", scrive in una nota il museo.

Mentre lavorava negli studi di Walt Disney e disegnava montagne di bozzetti del topo Mickey Mouse, Wong apprese che era cominciata la fase di preproduzione del lungometraggio sulla storia del cerbiatto Bambi.

Decise così di disegnare vari bozzetti di un cervo in un bosco, tracciando così le linee che diedero poi vita al piccolo Bambi. I suoi disegni catturarono infatti l'attenzione di Walt Disney e divennero la base per lo stile della pellicola, secondo quanto spiega lo stesso museo.

Dopo aver lavorato per gli studi di Walt Disney, Wong era passato al produttore Warner Bros, dove aveva collaborato alla creazione di decine di pellicole, tra cui 'Gioventù bruciatà del 1955 e 'Il mucchio selvaggiò del 1969.