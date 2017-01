È morto il deejay Dr. Feelx: speaker del Chiambretti Night

Si è spento Felix Rotimi Mike Imevbore, più noto come Dr. Feelx, vocalist al Chiambretti night e speaker radiofonico di Rds, R101.

Il triste annuncio

A darne la notizia è stato lo show radiofonico lo Zoo di 105, sin da subito gli utenti hanno espresso la propria tristezza attraverso i social network. Moltissimi commenti sulle pagine Facebook che stanno ricordando nelle ultime ore il deejay.

Le cause della scomparsa non si conoscono ancora nel dettaglio. Ma ciò che trapela parla di un malore durante una serata in Sicilia. Feelx è stato trasportato in ospedale d’urgenza dove si è spento. Lo speaker aveva trovato la fama grazie al programma tv condotto da Piero Chiambretti. Nel suo palmares vanta collaborazioni importanti, una tra tutte quella con Cristian Marchi per il singolo Love, Sex American Express, come ricorda Today.