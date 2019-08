È morto Peter Fonda, il ribelle in moto in "Easy Rider"

A 79 anni è morto l'attore Peter Fonda, fratello di Jane, che con il suo Easy Rider ha segnato un'intera epoca. A darne la notizia è stata la sua famiglia. Peter Fonda da tempo era affetto da un tumore ai polmoni che negli ultimi mesi era stato causa di numerosi ricoveri ospedalieri.

Sebbene in carriera abbia interpretato svariati ruoli e recitato in numerosi film, è stato il road movie Easy Rider del 1969 a innalzarlo nel gotha degli attori immortali. È stato guru e compagno di un'intera generazione di giovani hippie che dal suo personaggio hanno preso ispirazione. C'è tanto di Peter Fonda in quel film, perché l'attore non ha semplicemente recitato (magistralmente) il suo ruolo ma ha dato un contributo fondamentale alla stesura della sua sceneggiatura, nonché alla produzione stessa del film. “ Con Easy Rider travolgemmo ogni regola e scatenammo le ire degli studi, che odiavano me e Dennis Hopper. Solo Jack Nicholson se l' è cavata. A Hollywood pensavano che volessimo fare una rivoluzione: ci chiamavano giacobini. Il governo posso capirlo, ma perché Hollywood aveva tanta paura di noi? Certo, allora solo in certi film europei trovavo qualcosa di interessante. Ma per noi erano anni molto eccitanti. C' era nell'aria in quei tempi un' atmosfera rivoluzionaria: Hollywood era pronta per essere reinventata, la vecchia guardia aveva perso il contatto con il pubblico, soprattutto i giovani. Ed ecco che arriviamo noi, giovani e pieni di idee che la vecchia generazione non capiva; mentre i giovani ci capivano benissimo, e non a caso hanno subito amato Easy Rider ” ha raccontato una volta Peter Fonda.