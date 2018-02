Muore Sirio, l’astrologa dei vip

Celebre per i suoi capelli lunghi e gli abiti originali che amava indossare durante le tantissime trasmissioni televisive a cui ha partecipato, Angela Maria Guelli-Alletti - conosciuta al pubblico come Sirio - è morta a Milano: era l'astrologa dei vip.

Sirio è venuta a mancare lunedì sera, all'età di 85 anni, dopo esser stata ricoverata a lungo presso l'ospedale di Niguarda, per un tumore al fegato con cui lottava da tempo. Da ben trent'anni si occupava con estremo successo dell'oroscopo per il mensile "Astra", tanto da diventare un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati. E nella sua lunghissima carriera, Sirio ha presenziato a numerosissime trasmissioni TV sulle reti Rai e Mediaset, apparendo a fianco di Maurizio Costanzo, Paolo Bonolis e Piero Chiambretti, il quale nel 2015 le aveva affidato anche una rubrica, in cui l'astrologa rivelava le verità sul sesso dei personaggi dello spettacolo, proprio tramite lo studio delle stelle.