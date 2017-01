Music, la gaffe in diretta di Paolo Bonolis: "Sono sposato da 15 anni"

Paolo Bonolis, ieri sera, è tornato in prima serata con Music, il programma è riuscito ad entrare nel cuore dei telespettatori, ma ai più attenti non è passata inosservata una gaffe che il conduttore ha fatto parlando del suo matrimonio.

Il nuovo programma di Bonolis è tutto incentrato sulla musica. Tra aneddoti, rivelazioni e canzoni, i cantanti si esibiscono con il loro pezzo della vita. Il primo ospite a salire sul palco è Simon Le Bon dei Duran Duran. Nel corso della chiacchierata, il cantante parla del suo matrimonio e dà anche qualche consiglio a Paolo.

" Io come te so cosa significa essere amatissimo dalle donne - dice Bonolis -. Eppure come te sono sposato da tanti anni. 15 anni. Con una donna che amo moltissimo. Ma volevo chiederti una cosa visto che tu sei sposato da 30 anni. Come si arriva fino a 30? ". Immediatamente, Simon Le Bon risponde: " Se vuoi avere un lungo matrimonio felice, che funziona, da uomo devi far pensare a tua moglie che le cose vanno sempre come vuole lei. E di fatto devi fare in modo che sia così. Deve essere lei a decidere. Per me funziona".

Le parole del cantante hanno fatto scoppiare il pubblico in una grossa risata, ma ad alcuni non è suggita la gaffe fatta da Paolo Bonolis. Quando il conduttore ha detto di essere sposato da 15, infatti, la moglie Sonia Bruganelli ha scosso la testa e ha esclamato: " In realtà un po' di più" . Subito si è girata verso il figlio e insieme hanno storto il capo in segno di disapprovazione.

La gaffe, nel giro di qualche ora, è diventata virale e sui social gli utenti si sono subito scatenati. (Guarda qui)