Music, John Travolta sedotto dalla Cuccarini allunga le mani con nonchalance

La prima puntata di Music di Paolo Bonolis è stato un gran successo, tra i tanti cantanti che sono saliti sul palco non poteva mancare il celebre John Travolta.

Il cantante, attore, ballerino - o chiamatelo come volete, visto che queste professioni sono tutte parte del suo curriculum - si è confidato in una lunga intervista nella quale ha parlato di musica, lavoro e della sua vita privata. Ad un certo punto, dalla regia è partita la colonna sonora di Grease e di certo John Travolta non poteva farsi scappare l'occasione per ballare. Tanto è che da dietro le quinte è apparsa la bellissima Lorella Cuccarini fasciata in un sexy abito nero.