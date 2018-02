Muti rinnova con la Chicago Symphony Orchestra

Riccardo Muti ha firmato il prolungamento fino alla stagione 2021-2022 del suo contratto come direttore musicale della Chicago Symphony Orchestra. Muti, tra il 2020 e il 2022 manterrà l'impegno attuale nella direzione di dieci settimane di concerti in abbonamento, concerti speciali e attività a sfondo benefico sociale a Chicago, oltre a tre o quattro settimane di tour negli Usa o all'estero per ogni stagione. «Da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, sono lieta di condividere oggi questa notizia, celebrando il talento musicale unico di Riccardo Muti e della Chicago Symphony Orchestra», ha dichiarato Helen Zell, presidente del Consiglio della CSOA. «Provo un profondo rispetto e affetto per i grandiosi musicisti della Chicago Symphony Orchestra - ha replicato Muti -. Il nostro rapporto sta crescendo sempre più forte di anno in anno ed è questo il motivo per cui ho deciso di continuare. Non vedo l'ora di fare altra musica meravigliosa con la mia Chicago Symphony Orchestra e di condividerla con il pubblico di Chicago e di tutto il mondo. Sono felice anche di procedere nei prossimi anni con i tour e le incisioni con l'Orchestra».