Nadia Toffa, la madre scagiona l'ex: "Lo aveva allontanato con una scusa"

Si avvicinano le vacanze natalizie e, per i cari e familiari di Nadia Toffa, quello in arrivo sarà il primo Natale senza l'indimenticabile inviata e conduttrice de Le iene. Nadia Toffa (nata a Brescia e classe 1979, ndr), si spegneva all'età di 40 anni, lo scorso 13 agosto, dopo una lunga battaglia combattuta contro il cancro cerebrale che l'aveva colpita in passato. E, a diversi mesi di distanza dalla morte del compianto volto televisivo, la madre Margherita Rebuffoni (71 anni, ndr), ha concesso un'intervista a Il corriere della sera, in cui ha rivelato alcuni inediti retroscena della vita di Nadia. “Queste interviste mi fanno bene, mi distraggono”, ha esordito la signora Rebuffoni nell'ultimo intervento, per poi palesare, non troppo velatamente, di sentire la mancanza della figlia: "Mi sembra di averla accanto".

Mamma e figlia erano riuscite ad instaurare tra loro un rapporto simbiotico, tanto da raccontarsi a vicenda tutto. Ma alla luce dello stadio terminale della malattia di Nadia, la madre raccontò alla figlia una bugia a fin di bene:“Le ho raccontato una bugia: le ho detto che ero debilitata, che avevo bisogno di essere ricoverata alla Domus Salutis per delle cure. E le ho chiesto di venire con me, visto che avevamo promesso di non lasciarci. Non sapeva che è una struttura per malati terminali". A causa del suo glioblastoma, negli ultimi giorni di vita Nadia tendeva ad allontanarsi dalle persone a lei più care, così come ha rivelato la madre, scagionando del tutto l'ex della Toffa accusato di non dare all'ex iena alcune attenzioni:“Nadia non lo ammetteva, ma alla fine era molto debole. Non voleva più incontrare gli amici, per non farsi vedere ammalata. Si era innamorata di un uomo dolcissimo, ma poi aveva allontanato anche lui con la scusa che non l’accompagnava a fare la chemio e la radio: non era vero. Lui aveva capito e aveva rispettato la sua decisione".

Il ricordo di Nadia Toffa, nell'avvento del Natale

Nonostante il drammatico epilogo, che ha avuto la battaglia affrontata da Nadia contro il suo male, mamma Margherita non ha perso la voglia di amare la vita in tutte le sue sfaccettature e la gioia di vivere. “Quest’anno festeggeremo qui, in famiglia, come abbiamo sempre fatto- ha, infatti, confidato la signora Rebuffoni, ricordando la figlia in vista del Natale 2019-. Lei ci sarà, c’è. La sento, ho fede. Abbiamo parlato tanto del dopo, credeva nella reincarnazione. Diceva: ‘Mamma, meno male che ti ho incontrata. A te posso aprire l’anima’”. Nel suo ultimo intervento, la Rebuffoni ha, inoltre, ammesso di essere stata in apprensione per via di alcune inchieste condotte con tenacia dall'ex Iena: “Quanto mi faceva preoccupare con le sue inchieste… Quando è andata in Iraq, non ho dormito fino al suo rientro in Italia”. Dai momenti difficili vissuti in famiglia, per via del brutto male che ha colpito Nadia, Margherita sente di aver imparato tanto: “Ho imparato di più in quell’anno e mezzo con lei, che in tutta la mia esistenza".

