Nadia Toffa: "Pronto a tornare a Le Iene"

Dopo la paura per quel malore, Nadia Toffa torna a parlare e si prepara per riprendere il timone de Le Iene. In un'intervista a Verissmo racconta come sono andate le cose e tutte le paure che ha affrontato in queste settimane. "Io non ho paura di niente e ho scoperto che non ho paura neppure di morire. Ho avuto solo paura per i miei genitori, le mie sorelle, i miei amici perché non erano pronti a perdermi. I miei genitori in rianimazione cercavano di darmi sicurezza, di tranquillizzarmi, ma io capivo che erano preoccupatissimi", ha affermato ai microfoni di Verissimo.

Poi la Toffa parla delle sue attuali condizioni di salute: "Sto benissimo, meglio di prima, perché queste cose servono a far rivalutare la vita. Un evento all'apparenza brutto, (i giornali hanno scritto che stavo addirittura morendo), invece, mi ha fatto scorrere ancora di più la vita nelle vene".



A questo punto, nel suo racconto, la Toffa torna a quei momenti che hanno lasciato i suoi fan col fiato sospeso: "Non ho mai rischiato di morire, ma finché sei lì in rianimazione e non fanno tutti gli accertamenti, non lo sai. Su suggerimento di un mio collega ho anche pregato, ripetendo le preghiere che sapevo e mi sono ricordata".

Infine annuncia la data del suo ritorno in tv: "Torno in diretta a Le Iene dall'11 febbraio. Non vedo l'ora di rivedere tutti".