Nadia Toffa, prima della puntata "Andate allo specchio e sorridete"

Nadia Toffa torna a scrivere su Facebook, e lo fa poco prima dell'inizio della puntata de Le Iene. La presantatrice e inviata dopo aver raccontato di essere stata malata e aver ricevuto l'appoggio da molti personaggi noti e da fan, ha anche ricevuto diverse critiche. Ora però si lascia alle spalle tutto con un post sui social network

"Fate una prova"

" Vi va di fare una prova? - digita la Toffa dal suo profilo ufficiale - Andate davanti a uno specchio e sorridetevi. Ditemi poi come vi siete sentiti! ". E spiega: " Io l’ho appena fatto (sono nel bagno di casa). È una bella sensazione (a tratti anche imbarazzante), ma è anche una dimostrazione di volersi bene. Ogni tanto bisogna dirselo, anche se non sempre è facile! "