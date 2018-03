Naike Rivelli nuda: vuole John Oliver al governo

Naike Rivelli parla, ancora una volta, di politica sul suo profilo Instagram. E lo fa con la solita ironia che la contraddistingue, senza dimenticare un pizzico di sensualità.

In questi giorni in cui le Elezioni Politiche hanno tenuto banco sui media, ma anche nelle conversazioni sui social network, non è mancata la stoccata della figlia d'arte ai politici impegnati nella competizione alle urne. Così Naike ha pubblicato su Instagram un video molto particolare.

Nel filmato, la modella è seminuda e di spalle in un lungo corridoio. Indossa solo un tanga e dei cuissardes - lunghi stivali oltre il ginocchio - e i capelli sono sciolti lungo la schiena nuda. Naike solleva la chioma per mostrare la scritta " Io voto John Oliver ", parole che lei stessa ripete aggiungendo: " Primo Ministro italiano! Chi vota con me? ".

John Oliver è un comico britannico che, alla vigilia del voto, ha ironizzato sugli schieramenti politici italiani. Oliver non ha risparmiato nessuno con le sue battute, per poi concludere che la legislazione italiana non gli avrebbe impedito di candidarsi come Premier. Tanto che lo sketch si conclude appunto con una sua candidatura.