Al «Nameless» oltre ai grandi dj anche Fabri Fibra e Guè Pequeno

Dall'1 al 3 giugno 2018 torna a Barzio (Lecco) Il Nameless Music Festival, l'appuntamento musicale che, di anno in anno, ha richiamato pubblico da tutta Europa e ha ospitato dj e artisti di fama nazionale e internazionale. Dopo il grande successo del 2017 con 30.000 presenze, sarà un'occasione unica per migliaia di appassionati da tutta Europa spinti dalla passione per l'Edm e non solo, che si raduneranno nell'area di 45.000 mq che il festival occupa nella perla della Valsassina.

Nella sesta edizione si esibiranno sul palco principale i quattro headliner internazionali, Armin Van Buuren, habitué delle folle oceaniche e in vetta alle classifiche per 5 anni consecutivi, Axwell Ingrosso, duo di fama internazionale, Steve Angello, protagonista della scena musicale dance dal sound inconfondibile e Don Diablo, dj e producer olandese tra i più genuini e amati del mondo, con oltre 250 serate nell'ultimo anno e decine di produzioni e remix all'attivo. Oltre a loro, anche Brohug, D.O.D, Jax Jones, Kungs, Lucas & Steve, Merk & Kremont, Salvatore Ganacci, NGHTMRE, San Holo, SDJM, Sunnery James & Ryan Marciano, Vini Vici e Droeloe.

Invece sul Radio 105 Stage, dedicato alla musica hip hop, vedrà tre protagonisti alternarsi durante la 3 giorni di musica: Fabri Fibra, Guè Pequeno e Sfera Ebbasta, esponente della nuova generazione trap. Da diversi anni, il Nameless fa parte di Iqmf (Italian Quality Music Festivals), l'associazione che mette in rete, rappresenta e promuove i festival italiani di musica contemporanea.

RS