Nancy Brilli: "Sono single ma il sesso non manca mai!"

Intervistata dal settimanale Oggi, Nancy Brilli parla della sua vita amorosa e rivela: "Sono single ma il sesso non manca mai".

Nonostante siano passati due anni dalla fine della sua ultima relazione con il chirurgo plastico Roy De Vita, Nancy Brilli non si è rassegnata alla vita da single e afferma di sentire la mancanza di una relazione: "Di un compagno vero, nel senso di qualcuno che condivide, l’ho sempre sentita". Questo lungo periodo da single, infatti, è una novità per l'attrice che sul suo passato ammette: "Non sono mai stata nella mia vita da sola. Sono sempre passata da una storia all’altra".

Ma se trovare un "compagno vero" è arduo, più facile è, invece, "trovare un uomo". E infatti, a proposito del sesso, Nancy confessa: "Quello non manca mai, di uomini ce n’è! ". "Però è vero che adesso non ne sento un’esigenza pazzesca", puntualizza la Brilli.

L'attrice, infatti, al momento sembra più concentrata su altro: "Che mio figlio, all’università a Londra, sia ben sistemato; un bel progetto di lavoro e ce l’ho". "Tutto questo serviva al mio equilibrio, così ora pensiamo anche alla storia d’amore (benché non abbia candidati sottomano)", confessa l'attrice.

In realtà i corteggiatori ci sarebbero: "Quello che mi secca è che molti di loro sono già in coppia. [...] Ma cosa vanno cercando, mi chiedo?". Nonostante questi comportamenti "irregolari", Nancy Brilli non ha perso la fiducia nell'amore: "Continua a piacermi l’amore romantico". "Ma sono meno convinta che sia facile trovare qualcuno che faccia squadra", aggiunge con un pizzico di cinico realismo.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?