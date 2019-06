Naomi Campbell molto hot nel deserto

Quarantanove anni appena compiuti ed un fisico pazzesco: per Naomi Campbell il tempo sembra essersi fermato agli anni ’90 quando, all’apice della sua carriera da top model, calcava le passerelle più prestigiose del mondo.

La Venere Nera ce ne ha dato prova nelle scorse ore quando ha mandato letteralmente in tilt la rete postando uno scatto che la ritrae completamente nuda tra le dune sabbiose del deserto. Col fisico tonico e asciutto, l’ex compagna di Liam Payne ha posato per British Vogue in Kenya mettendo in mostra un lato b da urlo e un profilo praticamente perfetto. Checchè se ne dica, Naomi resta ancora una delle donne più belle del mondo alla soglia dei 50 anni. La sua alimentazione sana, e la sua spasmodica attenzione alla linea stanno facendo dei miracoli su un corpo splendido già di per sè. Non a caso continua ad essere cercata ed a posare per le più importanti case di moda del mondo.