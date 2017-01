Naomi Campbell si spoglia per Gq a 46 anni

Naomi Campbell ha posato nuda per Gq, la Venere nera continua ad incantare tutto il mondo con il suo fisico statuario.

La top model ha 46 anni, ma l'età sembra sembra non avanzare mai per lei. Naomi, infatti, ha deciso di posare nuda per la rivista Gq mostrando le sue forme perfette. Nel servizio fotografico, la Venere nera posa senza veli e il suo fisico sembra quello di più di 20 anni fa, quando debuttò in passerella come modella.

Naomi Campbell è la protagonista indiscussa del numero di febbraio dell’edizione tedesca di Gq. L'anno scorso, proprio questa rivista, l'aveva decretata "la modella del secolo". In bianco e nero o a colori, topless o no, immortalata da Nico Bustos, Naomi dimostra come il suo fascino sia eterno. (Guarda la copertina di Gq)