Natalia Titova fa chiarezza sulla malattia: "Non esageriamo”

La partecipazione di Natalia Titova a Vieni da me ha creato un po’ di scompiglio: le sue dichiarazioni sulla malattia di cui soffre fin da piccola, l’osteomielite, hanno allarmato chi la segue da sempre, ma è stata proprio lei a voler ridimensionare la situazione.

In seguito ad una serie di notizie riguardanti proprio il suo stato di salute, la Titova è apparsa su Instagram con una comunicazione volta a chiarire quanto ascoltato – e frainteso – durante la sua intervista con Caterina Balivo. “ Ringrazio Caterina Balivo per la bella intervista di ieri, è davvero una persona disponibile e una grande professionista che conosco e ammiro da tanto tempo! Ci siamo divertite a chiacchierare a ruota libera, affrontando mille argomenti. Abbiamo ripercorso la mia storia da bambina a oggi, toccando i vari aspetti della mia vita – ha esordito la ballerina, che ha proseguito facendo delle importanti precisazioni - . Oggi ho letto che molti giornali hanno dato ampio spazio al problema che ho fin da piccola, drammatizzando in maniera esagerata un tema tutt’altro che drammatico ”.

Per Natalia Titova, dunque, si è trattato di un equivoco scaturito da alcune dichiarazioni sulla malattia che la accompagna fin da quando era piccola. “ Vorrei tranquillizzarvi perché, appunto, l’osteomielite è un problema che ho da sempre, dal quale non si guarisce ma con il quale si convive tranquillamente e con il quale credo di aver dimostrato che si possano ottenere comunque ottimi risultati anche a livello agonistico – ha fatto sapere lei - . Ho spiegato chiaramente che ho smesso Ballando perché nella mia testa ero convinta che meglio di così non avrei potuto fare e che, come ho detto, è meglio fermarsi un’ora prima che dieci minuti dopo ”.