National Treasure, la saga con Nicolas Cage avrà un terzo film

National Treasure, la saga d’avventura con protagonista Nicolas Cage, avrà un terzo capitolo dopo tredici anni dal secondo film.

National Treasure, i primi due film

Da noi conosciuto come “Il mistero dei templari”, il primo film del 2004 ci ha presentato Nicolas Cage nei panni di Ben Gates, archeologo appartenente ad una prestigiosa famiglia di esperti del settore. In questa prima avventura il protagonista partiva alla ricerca del tesoro dei templari dopo aver ricevuto un indizio dal nonno, interpretato da Christopher Plummer. Oltre a Cage, la storia vedeva protagonisti Diane Kruger, nel ruolo della dottoressa Abigail Chase, e Justin Bartha, nel ruolo dell’aiutante Riley Poole, ma a cui vanno aggiunte anche altre tre star di alto calibro come Jon Voight - nei panni del padre di Cage - Sean Bean ed Harvey Keitel. Un’avventura targata Disney che ha attraversato la storia degli Stati Uniti e l’occulto e che riuscì a guadagnarsi la conferma per un secondo film.

Nel 2007 uscì Il mistero delle pagine perdute - National Treasure. Confermati nel cast ovviamente Nicolas Cage e la sua squadra, con l’ingresso anche di Ed Harris ed Helen Mirren, qui nel ruolo della madre del protagonista. La storia ha proseguito sulla scia delle precedenti con nuove avventure e cospirazioni che hanno coinvolto direttamente la famiglia Gates.

Il sequel

Da diverso tempo si parlava di un progetto per un terzo capitolo senza mai arrivare ad uno sviluppo vero e proprio. Negli ultimi mesi però qualcosa ha iniziato a muoversi grazie al benestare del CEO della Disney Bob Iger.

Di recente anche un'altra saga è stata resuscita, parliamo di Bad Boys, film d’azione con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence. Da qui arriviamo alla notizia su National Treasure. Infatti, in occasione della conferma del quarto capitolo di Bad Boys, è stato annunciato che lo sceneggiatore Chris Bremner sarà inoltre impegnato anche con lo sviluppo dello script inerente al prossimo film di National Treasure, la cui produzione vedrà nuovamente coinvolto - come per Bad Boys - Jerry Bruckheimer.

Nicolas Cage di nuovo protagonista?

Il protagonista assoluto dei primi due film è stato Benjamin Franklin Gates, cioè Nicolas Cage. Senza dubbio l’anima della storia è proprio l’attore italoamericano, il quale, con il tempo, si è guadagnato un pubblico affezionato al personaggio da lui interpretato. Tuttavia, mentre alla regia potrebbe essere confermato Jon Turteltaub, già fautore dei primi due film, ci sono ancora dubbi riguardo alla presenza o meno di Nicolas Cage, il volto del franchise.

Pensare ad un sequel de Il mistero dei templari senza di lui risulta davvero difficile e, salva l’idea di realizzare un reboot completo, sarebbe controproducente per la Disney tagliare fuori l’attore. Oltre a questo bisogna anche sottolineare come Cage stia attraversando un periodo favorevole dopo Mandy e in vista del prossimo promettente Colour out of space.