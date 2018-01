Nel 2019 uscirà l'ottava (e ultima) stagione del Trono di spade

Bisognerà attendere fino al 2019 per vedere l'ottava stagione, che poi sarà anche l'ultima, del Trono di spade. Lo ha annunciato il canale via cavo Hbo, che manda in onda la serie negli Stati Uniti e che ha anche aggiunto che l'ultimo ciclo della popolare serie televisiva sarà composto da sei episodi, uno in meno del precedente.

Con la settima stagione già andata in onda l'estate scorsa, i fan dovranno ora armarsi di pazienza prima di poter assistere al capitolo finale della vicenda, per cui Hbo ha tra l'altro scelto di girare più di un finale, per evitare che indiscrezioni sulla storia possano raggiungere la stampa prima che gli schermi degli spettatori.

Un timore forse fondato, considerato che nell'agosto dello scorso anno 1,5 terabyte di materiale erano stati sottratti alla tv statunitense da pirati informatici che volevano mettere le mani sui copioni e sui nuovi episodi del Trono di spade. Nel 2015 quattro episodi della quinta stagione erano già finiti online.

Secondo dati pubblicati da Variety il penultimo capitolo della serie ha battuto un buon numero di record. 16.5 milioni di persone hanno assistito all'ultimo episodio della stagione e 12.1 milioni di questi lo hanno guardato mentre andava in onda, non in streaming, rendendolo l'episodio di una serie più di successo nella storia della tv americana.