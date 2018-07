Nella Top ten della saggistica fa faville una «rivista»

Matteo Sacchi

Guardando le classifiche di vendita della saggistica relative alle ultime due settimane ci si trova di fronte ad un piccolo caso editoriale. Ovvero l'irrompere nei piani alti di una rivista di pregio, The Passenger (Iperborea). Il primo numero monografico, dedicato all'Islanda, la settimana scorsa era al terzo posto e questa settimana è al quinto. Sarà che l'Islanda è di moda ma l'esordio di questa rivista/libro (che non è in nessun modo assimilabile a una semplice guida turistica) è stato davvero fuori dal comune. È nata la rivista/libro da classifica? Di sicuro The Passenger è un bell'oggetto che sfugge alla normale classificazione (del resto Iperborea è da sempre una casa editrice innovativa), si conserva come un saggio ed è un volume pensato, come esplicita il sottotitolo, per esploratori del mondo. Uscite bimestrali, vendita in libreria, carta spessa, grafica pulita. Belle anche le foto: in questo primo volume sono di una fotoreporter siberiana, Elena Chernyshova. Ogni «numero» è caratterizzato dagli interventi di scrittori del Paese che viene scelto per l'esplorazione.

Nel caso dell'Islanda, a esempio, c'è Hallgrímur Helgason, ironico drammaturgo di Reykjavík che affronta i «contro» del boom turistico. A partire da certi strani alieni vestiti da trekking che hanno invaso la sua città. Notevole anche il «pezzo» del premio Nobel per la letteratura del 1955 Halldór Laxness (1902-1998). Già nel 1970 era allarmato dalla devastazione delle più remote zone del Paese per lo sfruttamento delle risorse naturali. Insomma il contro canto alla lode eterna del geotermico islandese. Come è in controtendenza anche il critico e musicista Atli Bollason, che discetta su come i suoi colleghi abbiano cavalcato la moda del «borealismo». E non mancano nemmeno reportage interessanti che spaziano dai volatili ai vichinghi e che non cadono mai nel luogo comune dove vi portano tutte le guide normali.

Si sa già quali saranno i prossimi Paesi esplorati: a settembre l'Olanda, a novembre il Giappone e a gennaio 2019 la Norvegia. Chissà se saranno anche questi un successo.