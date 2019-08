"Tra noi solo un caffè": Raffaella Fico smentisce il flirt con Francesco Caserta

Per settimane le pagine del gossip hanno parlato della relazione tra Raffaella Fico e Francesco Caserta, ex di Paola Caruso e padre di suo figlio. Quest'ultima solo pochi giorni fa dalle pagine di un settimanale si scagliò proprio contro Raffaella Fico, “colpevole” di poca solidarietà femminile visto il comportamento che Caserta avrebbe assunto nei confronti di suo figlio.

Per diverso tempo si sono susseguite le voci sul flirt tra la Fico e Caserta, tanto che non sono mancate ripetute frecciate di Paola Caruso anche attraverso il suo profilo social. A seguito della notizia sull'interruzione della separazione tra Raffaella Fico e Francesco Caserta, in queste ore a parlare è stata proprio la mora showgirl napoletana, che ha dato una versione dei fatti inaspettata sulla relazione con l'imprenditore. Come spesso accade negli ultimi tempi, Raffaella Fico ha voluto affidare le sue parole ai social, per una sorta di comunicato stampa 3.0 con il quale ha smentito la relazione con Francesco Caserta. “ A seguito di tutti questi articoli che sto leggendo voglio precisare una cosa sola: con Francesco Caserta non ho mai trascorso un weekend né avuto flirt o fidanzamento. È stata una sola ed esclusiva conoscenza telefonica che è terminata al nostro primo incontro a Brescia davanti ad un caffè ” ha scritto la modella in una storia di Instagram.

Tra i due, quindi, non ci sarebbe stato nulla se non un innocente caffè e qualche telefonata di conoscenza ma, probabilmente per manifesta incompatibilità caratteriale, questa non è poi proseguita. Come sua abitudine, Francesco Caserta ha preferito il silenzio e non ha mai dato la sua versione dei fatti. In questo momento l'uomo di trova con alcuni amici a Porto Cervo, dove si sta rilassando prima del suo rientro a Milano. Raffaella Fico è, quindi, ancora single e non ha trovato l'amore dopo la fine della tormentata relazione con Alessandro Moggi, con il quale sarebbe dovuta convolare a nozze quest'anno. Paola Caruso sembra, invece, aver trovato un momento di serenità sentimentale accanto a Moreno Merlo, uno dei tentatori dell'ultima edizione di Temptation Island.