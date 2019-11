Nessuna fuga a Los Angeles? Per Meghan Markle il ringraziamento è al Frogmore Cottage

Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe un cambio di programma per Meghan Markle e il Principe Harry. Fino a qualche settimana fa la notizia di una Fuga a Los Angeles per trascorrere lontano dal caos di Corte le vacanze di Natale, ha popolato le prime pagine di tutti (o quasi) i tabloid inglesi scatenando una pioggia di pettegolezzi, illazioni, e altri dissidi fra le mura di Palazzo. I duchi sarebbero dovuti già partire per le lande assolate di Los Angeles, invece come riporta un’esperta di corte al Daily Mail, la coppia reale è ancora in territorio inglese e si appresta a festeggiare il giorno del Ringraziamento lontano dal clamore, al Frogmore Cottage.

La notizia è da prendere con le pinze dato che, fino ad ora, non c’è nessuna conferma in merito. Katie Nicholl però, è sicura di quello che ha rivelato alla stampa, affermando che il viaggio di Meghan e di Harry non è stato cancellato, è stato solo rimandato. Le informazioni riportano che Doria Ragland è atterrata sul suo britannico portando con sé un po’ della tradizione culinaria degli Stati Uniti e sarebbe già al Frogmore Cottage. Per il primo Ringraziamento da genitori, Meghan Markle ha preferito staccare la spina da gli incontri ufficiali (in pausa almeno per un mese e mezzo), preferendo un po’ di pace e tranquillità insieme alla mamma, al piccolo Archie e, ovviamente, insieme al marito. "Si diverte a riunire le persone che ama di più per un pasto in famiglia – afferma la Nicholl-. Meghan ha le idee ben chiare per la cena del Ringraziamento. Le domestiche non ci saranno, quindi la Markle sarà da sola in cucina. Indosserà il grembiule e preparerà il tacchino per tutti".

Le rivelazioni dell’esperta non finiscono di certo qui. Meghan, prima della cena in famiglia, potrebbe trascorrere del tempo anche in un centro accoglienza per senza tetto. Una visita non annunciata e quindi del tutto inaspettata che potrebbe spiazzare tutti, proprio perché nessuno si aspettava che la Markle, nonostante tutto, fosse rimasta a Londra. Se questo pettegolezzo risultasse a verità: come reagirà la Regina? Fin dall’inizio, fonti interne hanno affermato che la Sovrana non aveva imposto il suo volere a nessuno, anzi è stata ben felice di approvare la scelta del nipote e della nuora. Anche se non saranno presenti a Sandringham, Elisabetta non ha di certo imposto il suo volere. Ha un grande affetto per Harry e William e, per loro, vuole solo il meglio.