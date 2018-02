Neve a Roma, saltano programmi della Rai

La neve e il gelo che hanno lasciato Roma sotto un velo bianco sin dalle prime luci dell'alba di oggi hanno conseguenze anche sui programmi televisivi. Infatti come segnala il sito davidemaggio.it, alcuni studi della Rai, soprattutto quelli di via Teulada non sono stati raggiungibili per qualche ora. Gli effetti si sono fatti sentire immediatamente sul palinsesto: I Fatti Vostri su Rai due è stato sospeso e sostituito con una puntata di Sereno Variabile. Agorà e Storie Italiane invece sono andati in onda senza la presenza del pubblico. Problemic anche per Elisa Isoardi e il suo "Buono a sapersi" con la messa in onda di una puntata con "il meglio di".



Insomma l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Capitale ha avuto conseguenze sia sul fronte dei trasporti sia su quello della macchina televisiva di Roma. Intanto sul fronte dei collegamenti sono stati cancellati i collegamenti Intercity da e per la Capitale. Sulla linea dell'alta velocità il transito è rallentato con ritardi fino a 150 minuti. Infine va ricordato che dopo Burian è atteso l'arrivo di "big snow" che investirà la Penisola nei prossimi giorni, almeno fino a domenica. I disagi dunque potrebbero non finire qui...