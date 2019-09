Niccolò Fabi torna e riparte da "Tradizione e Tradimento"

Ci sono voluti tre anni e mezzo di lavoro ed ecco che Niccolò Fabi con un teaser - anticipazione sui suoi social - annuncia il ritorno sulle scene con un nuovo disco. Poche parole accompagnano il video. "Una chiave si gira e le luci del quadro si accendono - scrive l'artista -. La vibrazione della macchina e del suo conducente il momento prima che le ruote inizino a girare. L'eccitazione e l'incognita che regala ogni movimento quando ci allontana da qualcosa e ci avvicina a qualcos'altro…”.



“Tradizione e Tradimento” è il titolo del nono disco inedito della carriera del cantautore che arriva dopo l’intimo e toccante “Una somma di piccole cose”, pubblicato il 22 aprile 2016 che ha anche ottenuto la Targa Tengo come Miglior Album. Non è tutto perché dopo aver pubblicato il disco, Fabi si metterà al lavoro per la scaletta e l’allestimento del tour che partirà da dicembre in tutta Italia, a distanza di 2 anni dal concerto-unico al PalaLottomatica di Roma per festeggiare i suoi primi 20 anni di carriera. Il percorso musicale porterà Niccolò Fabi ad esibirsi nella dimensione raccolta dei teatri, si inizia il primo dicembre da Ravenna per poi concludersi il 30 gennaio a Parma.







