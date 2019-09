Nick Luciani dei Cugini di campagna: "Ho fatto il muratore per risparmiare"

Nick Luciani è stato per tanti anni uno dei quattro componenti dei Cugini di Campagna, storico gruppo pop italiano attivo soprattutto tra gli anni Settanta e Novanta. Per 20 anni,dal 1994 al 2014, Nick Luciani è stato “il biondo” del gruppo. Capelli cotonati, lunghi e biondi sono il suo segno distintivo e l'hanno accompagnato nell'avventura canora in una delle band più iconiche del nostro panorama musicale. Poi qualcosa si è rotto e Nick Luciani ha abbandonato i Cugini di Campagna, non senza polemiche. Ospite ieri a Pomeriggio5, il cantante ha raccontato del suo periodo di difficoltà dopo l'uscita dal gruppo e di come è riuscito a far fronte ai problemi economici.

Nella puntata del 26 settembre, ha annunciato di aver ripreso a cantare e di aver in parte risolto i suoi problemi economici: “ Va un pochino meglio, sì. Ho ricominciato anche con il canto, è stato un periodo nero. Da quando ho lasciato i Cugini di Campagna, mi sono adattato a fare molte cose. Anche il muratore, un po' di tutto. L'elettricista, il piastrellista… ” Nella clip andata in onda su Canale5, infatti, si vede il biondo capellone che si cimenta in svariati lavori: “ Mi adatto a fare tutto, anche a casa, è una forma di risparmio, preferisco fare i lavori da me… Mi adatto a fare tante cose, una di queste cose è spaccare la legna. E' faticoso, non è proprio cantare! E basta con i Cugini, perché io sono il Figlio di Campagna! E taglio anche l'erba… Chi fa da sé, fa per tre! ”

Non è il primo componente del gruppo a lamentare condizioni economiche svantaggiate una volta uscito dal gruppo. Nel 2017, Marco Occhetti ha lamentato la stessa situazione di Nick Luciani. Lui è stato la voce dei Cugini di Campagna dal 1986 al 1994, anno in cui è poi arrivato il biondo Nick.