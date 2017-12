Nicole Kidman nuda per “The Killing of a Sacred Deer”

Si era già spogliata in "Eyes Wide Shut" e nella serie "Big Little Lies". E ora il film "The Killing of a Sacred Deer" mostra nuovamente Nicole Kidman nuda, accanto a Colin Farrell. Come è possibile vedere nel trailer da poco pubblicato, la bella attrice australiana mostra il suo corpo in una scena inquietante, in cui finge di essere svenuta suletto matrimoniale.

La scena si concentra sulla coppia protagonista del nuovo thriller d'autore, mentre è alle prese con un rito sessuale non convenzionale: il personaggio interpretato dalla Kidman fa finta di perdere momentaneamente i sensi, mentre suo marito le toglie gli slip e inizia a baciarla. Una scena chiave del film che vede Farrell interpretare un chirurgo folle, pronto a proteggere la sua famiglia nel momento in cui un errore del passato torna a perseguitarlo.





Diretto da Yorgos Lanthimos la pellicola è disponibile nei cinema britannici già dallo scorso mese: "The Killing of a Sacred Deer" rivela dunque ancora una volta il bel corpo che la star di Hollywood aveva mostrato in precedenza, rappresentando così una nuova occasione per i suoi fan di ammirarla. Si ricorda, in particolare, che nella serie TV "Big Little Lies" la sua apparizione da nuda era avvenuta in un contesto scioccante, qual è quello di uno stupro da parte del marito, mentre in "Eyes Wide Shut" aveva anche partecipato a delle orge con l'allora amato Tom Cruise.