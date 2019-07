"Niente è più bello della famiglia". La foto di Belen e De Martino che fa impazzire il web

Tutti si aspettavano un ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl e l’ex ballerino di Amici per un lungo periodo sono stati separati, entrambi hanno intrapreso strade diverse, ma Santiago è sempre stato il loro fil rougue. Rappresenta la possibilità di poter costruire una famiglia, al di là delle incomprensioni, al di là di tutto. E così è stato.

Da qualche mese a questa parte, sia Belen che Stefano, si godono una rinnovata stabilità di coppia. La mettono in mostra su i social, facendo battere il cuore dei fan. E l’ultima foto pubblicata sul profilo della Rodriguez conferma la tendenza dell’estate. Da Capri a Ibiza, le cartoline d’amore della coppia più amata del momento non smettono di mettere in mostra l’amore che traspare fra De Martino e Belen. "Niente è più bello della famiglia". Felici e sorridenti, si mostrano al tramonto in uno scatto dolce e romantico. De Martino accenno un sorriso, Belen Rodriguez con le labbra sfiora le dita del figlio. Fra i due spunta il piccolo Santiago che, sorridente, abbraccia i genitori.

La crisi è definitivamente superare e c’è chi spera che Belen possa regalare un altro figlio al suo Stefano. Alcuni rumor confermerebbero che la showgirl è già in dolce attesa, ma dalla coppia tutto tace. Intanto il mondo dei social si incanta di fronte alla bellezza della famiglia De Martino-Rodriguez.