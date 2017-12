Nina Moric: "Emanuele Filiberto non serve all'Isola"

"Il principe Emanuele Filiberto è una brava persona ma non sposta gli equilibri in un reality", inizia così l'affondo di Nina Moric.

La modella croata è convinta che il principe non abbia nulla da offrire all'Isola dei Famosi e quindi - a suo dire - è inutile che provi a diventare un naufrago. "Se non va all'Isola dei Famosi sono soldi risparmiati sicuramente. Era già sbarcato una volta, proprio l'anno in cui c'ero io, ma non alza lo share", dice Nina Moric al settimanale Spy.

Nina Moric - continua - spiega di aver detto queste cose al settimanle e di averle scritte su Twitter non con intento denigratorio, ma con l'intenzione di fare un complimento. "Il mio voleva essere un complimento a Filiberto - aggiunge divertita la Moric - nei reality devi fare scandalo e lui è un ragazzo che sta sulle sue. Per fare share ci vuole anche il trash. E poi: non era andato in America a vendere gli spaghetti? Allora dovrebbe andare a Masterchef, non all'Isola".

E dopo aver detto la sua sulla possibile partecipazione di Emanuele Filiberto di Savoia all'Isola dei Famosi, partecipazione che in queste ore proprio lui ha smentito, Nina Moric spiega quali sono i suoi progetti per il futuro: "Oggi ho altre priorità, sto per fare un viaggio in Siria per beneficenza. E poi sono impegnata in politica con Casapound. Candidarmi alle prossime elezioni? Non sono fra i leader del movimento, ma se mi candidassero sarei ipocrita a dire che non accetterei. Condivido le loro idee, finalmente ho trovato un equilibrio nella mia vita e posso lasciare il mondo dello spettacolo, il trash, ma dico che è stata anche colpa mia se sono finita dentro a certi meccanismi".