"Non mi vergogno della mia cellulite", lo scatto social di Ashley Graham

Ashley Graham è una delle modelle curvy più famose del mondo. Milioni di follower per la ventottenne che ha sdoganato il mito della "taglia perfetta" e che da anni porta avanti la sua battaglia amando il suo corpo nonostante le imperfezioni.

E da poche ore, la modella, ha pubblicato una foto dove mette in mostra la sua cellulite accompagnando lo scatto con la didascalia: "Mi alleno. Faccio del mio meglio per mangiare sano. Amo la pelle che ho. E non mi vergogno di un po' di grumi, rilievi o cellulite... e neanche voi dovreste".

La Graham non ha mai nascosto il fatto di allenarsi quotidianamente: "Io non mi alleno per perdere peso, ma per mantenermi in buona salute. Mi rifiuto di lasciare che siano gli altri a dettare come il mio corpo dovrebbe esssere".

Sul suo profilo Instagram sono tante le foto in cui Ashley è immortalata in costume o in palestra e dice di non vergognarsi della sua pelle che, al contrario, ama perché si può essere belle anche con qualche taglia in più.