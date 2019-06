Notte brava per Belen e De Martino: lui seduto sulla portiera dell'auto

Una notte di divertimento e di "bravate" per la coppia più calda dell'estate. Stefano De Martino e Belen Rodriguez in corsa per le strade di Milano a bordo di una decappottabile e con musica a tutto volume. Mentre la showgirl è distesa sul sedile posteriore dell'auto, suo marito si lascia prendere la mano e si siede addirittura sulla portiera della decappottabile in corsa.

Belen e De Martino fanno festa in auto

Belen riprende con il suo cellulare ogni momento della serata: il tutto è cominciato dalla festa di compleanno di un loro amico all'interno di un locale esclusivo, con tanto di candeline e calici alzati, poi è proseguita in auto. Stefano De Martino accarezzava le gambe alla Belen e lei, nel mentre, si filmava occhieggiando all'obiettivo dello smartphone.

L'atmosfera diventa sempre più calda e Stefano si lascia andare al ritmo della musica, si alza in piedi e si siede sulla portiera dell'auto in corsa ballando e cantando. La bravata è stata poi pubblicata dalla showgirl sulle stories di Instagram.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?