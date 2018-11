Notting Hill, la libreria che è stata set del film ora è location di matrimoni

Venti anni dopo dal suo arrivo nelle sale cinematografiche, Notting Hill, il film con Julia Roberts e Hugh Grant, è un must per gli amanti delle commedie romantiche. La libreria che fa da sfondo alla romantica storia d’amore tra l’attrice annoiata della vita e il timido librario occhialuto, ora è richiestissima come location per i matrimoni.

Lo rivela un’inchiesta che è stata portata avanti dal Telegraph. Il magazine inglese afferma che, soprattutto in vista del ventennale di Notting Hill, la libreria più volte, è stata invasa da turisti, curiosi e da coppie che vogliono celebrare il loro amore in quel luogo così denso di significato. Il Notting Hill Book Shop, il Travel Book e co. del romanzo di Richard Curtis che ha poi ispirato il film, è una location molto richiesta per il prossimo anno. “Nel corso del tempo abbiamo conosciuto molte persone importanti ” racconta James Malin, proprietario del book shop, “tanto è vero che cerchiamo di accontentare tutte le loro richieste ” afferma. “ Le coppie che si vogliono sposare qui arrivano da ogni parte del mondo. Da Australia, America, Cina e Giappone. Per molti è considerato un luogo magico, il tempio dell’amore .”