Nozze reali, Harry non invita la cugina: "Può oscurare Meghan"

Mancano pochi giorni al matrimonio più atteso dell'anno, ma la lista degli assenti illustri si allunga di ora in ora. Tra chi è stato escluso dal Royal Wedding, che sarà celebrato sabato 19 maggio, ci sarebbe anche Lady Amelia Windsor, la cugina di secondo grado di William e Harry.

La motivazione? Troppo bella per partecipare alle nozze. Secondo i tabloid inglesi, infatti, il promesso sposo avrebbe escluso la cugina Amelia per evitare che la bellezza della 22enne oscurasse Meghan Markel nel suo giorno più importante. Definita dalla stampa la più bella della Royal Family, Lady Amelia è una tra le modelle britanniche più richieste dagli stilisti internazionali.

Sulla lista degli invitati non compare neanche il nome della sorella 25enne di Amelia, Marina. Come riporta il Corriere, le due giovani sarebbero rimaste deluse dalla decisione del cugino: "Sia Amelia che Marina non se lo aspettavano e non vedevano l'ora di andare al Royal Wedding - ha confessato un amico delle due al Daily Mail -. Amelia ormai si è creato un nome nel mondo della moda e anche su Instagram dove conta più di 35 mila follower. Forse Harry voleva semplicemente ridurre il numero degli invitati della sua famiglia o forse non voleva nessuno che potesse urtare la sposa" .

Gli esclusi

Ma le due sorelle non saranno le uniche assenti alle nozze tra Harry e Meghan Markel. A non comparire sulla lista degli invitati anche il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, i coniugi Obama, il primo ministro britannico Theresa May e i membri della famiglia della sposa, ad eccezione dei genitori.