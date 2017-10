Una nuova bestemmia al Gf Vip: ora Gianluca Impastato è a rischio

Nuovo terremoto nella casa del Grande Fratello Vip. A una decina di giorni dalla bestemmia Marco Predolin, che gli è costata l'eliminazione, ecco un altro concorrente cadere su una imprecazione. Ieri notte, infatti, è toccato a Gianluca Impastato (guarda il video). Che ora rischia, a suo volta, di uscire dalla casa.

Un nuovo colpo di scena nella casa del Grande Fratello. Ai telespettatori, che questa notte stavano guardando la trasmissione in diretta, non è infatti sfuggita la bestemmia pronunciata da Gianluca Impastato. Un'altra. Dopo il caso di Marco Predolin, infatti, un altro conduttore non è stato capace di tenere la lingua a freno. L'episodio è successo intorno alle 4 della scorsa notte. E, in men che non si dica, il video di pochio secondi è rimbalzato sui social.

Le immagini, che si possono trovare su Twitter, immortalano il comico milanese mentre chiacchiera con Daniele Bossari. Stanno parlando di un amico che hanno in comune. E tra un commento e l'altro gli sfugge la bestemmia. Adesso si ripresenta lo stesso problema che aveva infestito Marco Predolin undici giorni fa. La produzione del reality potrebbe, infatti, decidere di squalificare anche Impastato dal gioco, proprio come ha già fatto con il conduttore televisivo.