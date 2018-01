Nuova casa di lusso (in Svizzera) per Iannone e Belen

Andrea Iannone e Belen Rodriguez iniziano insieme una nuova vita in Svizzera, più precisamente a Lugano.

Il pilota di MotoGp, infatti, si è comprato una nuova casa di lusso. Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 24 gennaio, vengono pubblicate le foto esclusive dell'abitazione in cui Andrea Iannone andrà a vivere in attesa che la showgirl argentina lo raggiunga con suo figlio. "Santiago ha appena iniziato la scuola americana a Milano, ma ho visto che anche qui c'è una scuola ideale per mio figlio", ha commentato la Rodriguez.

Stando a quanto rivela la rivista diretta da Alfonso Signorini, dopo aver visitato la casa in Svizzera, la coppia è volata a Pordenone per il battesimo di Brando Andrea, figlio di Antonia Achille, assistente e migliore amica di Belen. In occasione della cerimonia, la showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto in chiesa con una gonna corta ed è stata sommersa di critiche. "Sorrido. Avevo una gonna, una giacca nera e calze spesse venti denari. Ma dai. Non mi arrabbio più", ha confessato Belen serena sulle pagine di Chi.

Ormai la Rodriguez ci ha fatto il callo alle critiche. Guarda e passa... E passa in Svizzera.