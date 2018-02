La nuova fiamma di Sharon Stone è un toy boy italiano

Le indiscrezioni corrono veloci e questa volta riguardano il Belpaese. Sarebbe infatti italiano il nuovo fidanzato di Sharon Stone, un connazionale che ha fatto di nuovo palpitare il cuore della bella attrice, ormai quasi sessantenne.

Secondo Novella 2000, che riporta la notizia, il bell'italiano sarebbe un imprenditore, Angelo Boffa, che la Stone avrebbe incontrato a Saint Moritz, in Svizzera, dove lei si trovava, ma anche lui, per via di impegni professionali.

Secondo la rivista Boffa avrebbe molte amicizie nell showbusiness, ma a fare forse più notizia è la sua età. Se la Stone è ormai quasi sessantenne, lui ha diciannove anni in meno. Un toyboy, insomma.

A far parte i giornali è una fotografia scattata proprio in Svizzera e che vede i due insieme. A Saint Mortiz, durante il veglione di Capodanno, l'attrice avrebbe anche parlato con Tania Missoni del suo compleanno, che vorrebbe festeggiare in Puglia. E nel frattempo tra il 41enne e la bella attrice di Basic Instinct sarebbe scattato qualcosa.