La nuova vita amorosa di Liam Hemsworth con una modella più giovane di lui

L’anno appena trascorso non è stato facile per Liam Hemsworth. Il giovane attore australiano, fratello del celeberrimo Chris Hemsworth, dopo una relazione lunga più di 10 anni, la scorsa estate, si è separato da Miley Cyrus. I due si erano spostati nel dicembre del 2017 in gran segreto, senza fasti e all’ombra dei fotografi, per rompere poi il matrimonio ad inizio dello scorso mese di agosto. Ora però, dopo mesi di silenzi, Liam sembra che abbia ritrovato se stesso e la voglia di tornare a sorridere. E oggi, 13 Gennaio, proprio in concomitanza del suo trentesimo compleanno, spunta in rete un gossip sulla sua vita amorosa.

Sì, anche se non c’è ancora nessuna conferma, i tabloid più accreditati affermano che Liam Hemsworth ha trovato un nuovo interesse amoroso. Il periodo buio dopo la rottura? Pare un lontano ricordo. Dallo scorso dicembre, il celebre attore dai profondi occhi azzurri, pare stia frequentando Gabriella Brooks. Lei è una modella. Capelli castani, occhi azzurri, lentiggini e labbra carnose. E, secondo le prime indiscrezioni, la ragazza sarebbe più piccola di Liam di ben otto anni. I due non stanno giocando, anzi stanno facendo le cose sul serio. Infatti i più attenti affermano che Hemsworth avrebbe già presentato la modella in famiglia e, fratelli Luke e Chris, sarebbero già follemente innamorati di Gabriella.

Liam Hemsworth quindi ha chiuso definitivamente con il suo passato. La storia con la Cyrus è un ricordo sbiadito. La stessa cantante, da tempo, ha voltato pagina, fidanzandosi con Cody Simpson, un amico d’infanzia e cantante anche lui, dopo i rumor di un amore saffico fra le spiagge di Capri. Liam e Miley per anni sono stati una fra le coppie più amate dai social e dal mondo dello showbiz, e la loro rottura non è stata facile da digerire. Quello che ha sofferto di più è stato proprio Liam Hemsworth, dato che non si aspettava un comportamento del genere da parte della moglie. Ha sempre potuto contare sull’affetto della famiglia, in primis dai fratelli, che hanno sempre coccolato e tirati su il morale l’attore dal cuore spezzato. Non è stata un’impresa facile, ma da quel sembra, la vicinanza di Gabriella è un vero e proprio toccasana.