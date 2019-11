Nuove rivelazioni sul legame tra Lindsay Lohan e Mohammed bin Salman

Poche settimane fa i giornali di mezzo mondo si occuparono della presunta relazione amorosa tra l’attrice trentatreenne Lindsay Lohan e il controverso principe saudita Mohammed bin Salman (34 anni). Dalle indiscrezioni trapelate attraverso Page Six, il figlio del re Salman, erede al trono saudita dal giugno 2017, avrebbe letteralmente coperto la possibile “fiamma” di attenzioni e regali costosissimi, tra cui perfino una carta di credito e le avrebbe consentito di viaggiare su jet privati. La vicenda suscitò un vero e proprio polverone che Lindsay Lohan si affrettò a smentire attraverso il suo avvocato. Puntualizzò che lei e il principe si sarebbero incontrati una volta sola, durante una gara di Formula 1 del Gran Prix circa un anno fa. Inoltre bin Salman non le avrebbe mai regalato alcuna carta di credito.

La smentita, però, non servì a mettere a tacere i rumors sempre più insistenti di settimana in settimana. Alcuni amici della Lohan, come riporta Il Messaggero, sostennero di aver letto dei messaggi che proverebbero la liaison tra Mohammed bin Salman e l’attrice. Il legale di quest’ultima, però, definì “bugie” anche queste dichiarazioni. La questione della presunta love story tra bin Salman e Lindsay Lohan ha suscitato un dibattito acceso anche perché il principe saudita è già sposato con una cugina, Sara bint Mashhur bin Abdulaziz al-Sa’ud. Questo “dettaglio” non è facilmente aggirabile facendo ricorso alla poligamia: bin Salman, infatti, vuole presentarsi al mondo come un uomo aperto al cambiamento, moderno e una sua eventuale decisione di prendere una nuova moglie potrebbe essere interpretata negativamente dall’opinione pubblica.

Ora, però, è Michael Lohan, padre di Lindsay, a parlare alla stampa, per tentare di scrivere la parola “fine” su questa storia. Il sito Royal Central riporta i passaggi più importanti dell’intervista concessa da Michael a Page Six. L’uomo ha spiegato che sua figlia e Mohammed bin Salman “sono solo amici, Lindsay ha molti amici potenti in Medio Oriente, perché è molto conosciuta laggiù. Lindsay ha incontrato MBS a causa del lavoro che fa in Medio Oriente. Sta lavorando per aiutare le persone nella regione, in particolar modo i rifugiati. Nessuno scrive del buon lavoro che Lindsay fa in Siria, vogliono solo sentire le cose cattive. Ha una relazione platonica e rispettosa con lui, niente di più”.