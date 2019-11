Un nuovo amore per Eros Ramazzotti? Il cantante beccato insieme a una donna misteriosa

La separazione fra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, dopo 10 anni di amore incondizionato, è stato il gossip dell’estate. La separazione fra i due è avvenuta senza clamore, da un giorno all’altro, tanto da spargersi a macchia d’olio fra i fili del web. Eros Ramazzotti in silenzio ha trascorso del tempo con la figlia Aurora, dedicandosi alla musica; mentre Marica Pellegrinelli ha subito trovato un nuovo amore in Charly Vezza. Quel bacio sulla spiaggia che ha popolato le prime pagine dei settimanali di gossip è ancora oggi un ricordo ben impresso nel cuore dei fan. La vicenda però, ora, potrebbe avere un colpo di scena.

Come ha riportato il settimanale "Chi", nel prossimo numero in edicola, rivela un piccante gossip che riguarda proprio Eros Ramazzotti. Il cantante avrebbe trovato, molo probabilmente, un nuovo interesse amoroso. E non si tratta di Carolina Stramare. Solo qualche settimana fa, infatti, è paventato il pettegolezzo di un flirt fra il cantante e l’ex Miss Italia, ma la notizia è stata prontamente smentita. Galeotto sarebbe stato un sms, ma fra Ramazzotti e la Stramare, non ci sarebbe nulla di che, sono uno scambio di convenevoli. La svolta romantica per il celebre cantante italiano, invece, sarebbe avvenuta qualche giorno fa, poco dopo la fine di un concerto.

La foto riporta di un caldo abbraccio fra Eros Ramazzotti e una donna del mistero fuori un hotel. I due si scambiano tenerezze come due novelli fidanzati, e scatta persino un bacio sulla guancia che il cantante rivolge alla sua nuova fiamma. Dalle prime ricostruzioni, l’artista si troverebbe a Lubiana, in Slovenia, e dopo un concerto si sarebbe incontrato fuori il suo albergo con una giovane dall’identità ancora segreta. Non si conosce nulla di lei. Se sia una donna del luogo, se sia un’amica, se sia un’amante passeggera o qualcosa di più. Il magazine italiano riporta che i due sarebbero stati insieme fino a tarda serata, quindi le premesse farebbero ben sperare.

Chissà, forse Eros Ramazzotti ha trovato (di nuovo) il vero amore?