"Via Odoardo Ferragni, famoso ornitologo". E a Fedez scappa una battuta hot su Chiara

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di trascorrere una giornata a Cremona, città natale dell'influencer. La coppia è tornata da poco da Venezia dove Chiara ha presentato il documentario Chiara Ferragni – Unposted, fuori concorso alla Mostra del Cinema. Fedez e sua moglie non tornano frequentemente a Cremona, dove vivono ancora i parenti dell'imprenditrice.

Immancabilmente, la coppia, insieme a Leone, ha documentato il tutto tramite le storie su Instagram, compresa una battuta hot di Fedez a sua moglie, che pare non abbia gradito. Tutto è nato durante il viaggio in macchina, quando la vettura ha imboccato via Odoardo Ferragni, famoso ornitologo cremonese che, pare, sia proprio parente di Chiara, come da lei stessa dichiarato nella storia di Fedez. Nel commentare la professione dell'illustre concittadino e parente di sua moglie, il cantante si è lasciato sfuggire una battuta piuttosto hot. “ Ecco la passione per gli uccelli dove l'hai presa amore ” ha detto Fedez inquadrando Chiara Ferragni, apparsa visibilmente scossa da quella frase di suo marito. Dopo l'inevitabile primo momento di sconcerto, però, Chiara Ferragni ha ricondiviso la storia sul suo profilo, segno che evidentemente per Fedez non ci sono state ripercussioni. I due sono sempre apparsi molto affiatati, almeno per ciò che rendono pubblico. Su di loro non sono mai nati gossip circa un'eventuale crisi, segno che probabilmente nonostante la loro fosse inizialmente considerata da molti come una relazione "business", il loro è un rapporto solido e destinato a durare. La coppia ha abituato i suoi fan a rendere pubblici moltissimi dei loro momenti privati, lo stesso successo di Chiara si basa sulla sua presenza social, quindi non c'è da stupirsi che anche un momento come questo sia stato reso noto ai milioni di follower della coppia.