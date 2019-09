Offese dal pubblico per il trapper Biondo, ma lui zittisce gli haters dal palco

Dopo l'esperienza nella scuola di "Amici" di Maria De Filippi, Biondo sta ottenendo un grande successo. Il singolo "Japan1ce" sta scalando le classifiche e la collaborazione con la sua ex , Emma Muscat, nel brano "Avec moi" ha ottenuto oltre 8 milioni di visualizzazioni su Youtube. In lui aveva subito creduto Simona Ventura che, giurata del Serale, aveva intravisto in lui doti e grandi prospettive per il futuro, arrivando a scontrarsi con Heather Parisi che non lo riteneva all'altezza. Grazie a questo successo, il giovane trapper di Roma è molto richiesto in tutta italia per live e concerti. In uno degli ultimi show dal vivo del cantante, però, è successo qualcosa.

Mentre Biondo si stava esibendo sul palco, dal pubblico sono partite delle offese. Il cantante ha così fermato la musica e si è rivolto con decisone verso chi lo stava insultando: " Siete scemi voi che venite al live per offendere. Ma che state a fare qua? State con le vostre ragazze. Perché venite qua? Stai ascoltando la mia musica, io faccio arte, voi che fate qua a insultare? Pace e amore! Fuck ". Poche parole, dette tra gli applausi e le grida di approvazione dei suoi fan accorsi in piazza per ascoltare le sue canzoni. Poche ore dopo, a concerto terminato, il ventenne romano è tornato sui social per chiedere rispetto per il suo lavoro. " Fuck haters - scrive Biondo nelle storie del suo profilo Instagram - i veri scemi che perdono tempo a venire ai live solo per portare bad vibes sono loro. Grazie a voi veri fan. Rispetto ".