Gli omaggi da Macron a Iva Zanicchi

«Profondamente francese, visceralmente legato alle sue radici armene, riconosciuto in tutto il mondo». Così il Presidente francese Emmanuel Macron ha ricordato ieri, in un tweet, Charles Aznavour. Un cantante dallo «splendore unico» - ha scritto - il quale «ha accompagnato le gioie e i dolori di tre generazioni»; tanto che «i suoi capolavori, il suo tono, la sua brillantezza unica vivranno molto più a lungo di lui». «Condivideremo con il popolo armeno il lutto del popolo francese» ha concluso Macron, al quale ha fatto eco il Primo ministro armeno: «È una perdita enorme per il mondo intero», ha detto Nikol Pachinian. Nato a Parigi da genitori armeni sfuggiti al genocidio, Aznavour - ha aggiunto Pachinian - era «uno dei figli straordinari del popolo armeno».

Grande commozione anche nel mondo dello spettacolo. Brigitte Bardot ha dato il suo addio a Charlez Aznavour definendolo «il nostro Asso degli ambasciatori del talento nel mondo». «Era - ha scritto in una nota l'attrice francese - il nostro Asso immortale, Asso fra i poeti, della canzone francese, della popolarità. Rimarrà il nostro Aznavour per sempre». La cantante italiana Iva Zanicchi, che ha dedicato un intero album a Charles Aznavour, ieri lo ha ricordato così in una intervista a Giornalettismo: «L'ho conosciuto a Parigi dove andai a sentirlo cantare al teatro Olympia. Dagli spalti si vedeva un uomo piccolo e gracile che, però, sul palco diventava un gigante». La Zanicchi ha raccontato anche di un appuntamento a cena in un locale jazz: «Eravamo entrambi impegnati ma mi propose di uscire una sera per andare a seguire uno spettacolo di jazz. Arrivati al locale, però, scoprimmo che la serata non era proprio come pensavamo noi: nel locale c'era sì la musica jazz, ma di fronte a noi trovammo donne e uomini nudi». Così ha concluso Iva Zanicchi: «La sua musica non morirà mai. È un qualcosa di diverso rispetto a tutto quello che fa successo al giorno d'oggi».

Anche un'altra cantante italiana, Rita Pavone, ha voluto ricordare ieri Aznavour, sempre su twitter: «È con grande dispiacere che vengo a conoscenza della scomparsa del grande Charles Aznavour. Ebbi la gioia di conoscerlo e frequentarlo durante il mio bellissimo periodo francese negli anni Settanta. Che sia un viaggio sereno, grande Charles».