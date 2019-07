Ora parla l'ex di Chiara Nasti: "Nonostante scleri e incazzature ci siamo rispettati"

Dopo due anni di amore Chiara Nasti e Ugo Maria Abbamonte si sono detti addio. Una separazione dolorosa ma necessaria a detta degli interessati. La bella influencer ha dato la notizia attraverso i social con la canzone del rapper Luchè "Questa estate sono single" e non sono mancate le polemiche. Rumors e pettegolezzi ai quali ha voluto porre un punto l’ex fidanzato, Ugo, che attraverso le stories del suo account Instagram ha pubblicato un lungo post di sfogo sulla vicenda.

Frasi fraintese, parole non chiare e persone " cattive " come le definisce l’ex di Chiara Nasti, che lo hanno costretto a intervenire in merito alla rottura: " Io e Chiara abbiamo avuto una relazione incredibile dall’inizio alla fine. E’ stata un’avventura vera e propria con un amore folle che ci ha legati in un modo che difficilmente proverò in futuro. Ci siamo lasciati anche se è stato difficile capirlo e accettarlo perché questo sentimento così forte non faceva che creare problemi che di volta in volta ci toccava risolvere, logorando il nostro rapporto ".