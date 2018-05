Orfeo "chiama" Baglioni ​per il Festival del 2019

Un bis per Claudio Baglioni. Sarà lui, molto probabilmente il conduttore della prossima edizione del Festival di Sanremo. A rivelarlo è stato il direttore generale della Rai, Mario Orfeo: "È quasi fatta. Io me lo auguro e ho motivo di pensare che sia più di un augurio", ha affermato durante un'intervista con Aldo Cazzullo al Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani (Cuneo). Sulla possibilità che all'Ariston torni invece Fiorello ma questa volta da conduttore, Orfeo spiega: "Da questo palco Fiorello stesso ha detto che tornerà a novembre su RaiUno... E i giornali titolano così. Io mi fido ancora dei giornali".



Poi torna su Baglioni e di fatto ufficilizza il ritorno del cantante al timone di Sanremo: "Nel cda Rai di domani annuncerò che c'è la disponibilità di Baglioni. Sulla squadra che lo accompagnerà ovviamente deciderà lui come direttore artistico. Una cosa alla volta". Infine ricorda Fabrizio Frizzi: "La morte di Fabrizio Frizzi è stata la cosa più dolorosa del mio periodo in Rai. Frizzi era un talento della tv, a 360 gradi, ha saputo fare tutto: cantare, presentare...".