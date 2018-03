Oscar 2018: tra cadute e stranezze di stile

Una notte degli Oscar 2018 davvero originale quella che si è da poco conclusa, all'insegna dei look più eleganti e al contempo stravaganti. Trasparenze, spacchi vertiginosi e scollature super sexy, guidate dall'outfit di Blanca Blanco, fasciata in un bellissimo abito bianco e rosso dai tagli sartoriali audaci. L'attrice, memore dell'edizione precedente che l'ha vista protagonista per l'assenza della lingerie, ha optato per uno spacco più contentuo. Ma non è stata l'unica a catalizzare l'attezione: ad esempio Whoopi Goldberg ha sfoggiato un abito voluminoso e multicolore, che nascondeva un comodo segreto: un paio di stivaletti slacciati e confortevoli al posto dei soliti tacchi vertiginosi.

Una naturalezza simile è stata sfoggiata anche da Jennifer Lawrence che, in un primo momento, ha accennato qualche passo di danza sul red carpet e poi si è rilassata durante le pause dello spettacolo, con tanto di gamba sulla poltroncina e calice di vino in mano. St. Vincent ha stupito tutti con un abito cortissimo total black, mentre Jodie Foster in completo maschile ha solcato il palco sorretta da due stampelle. Nulla di grave: reduce da un piccolo incidente, l'attrice ha trasformato il tutto in un divertente siparietto in coppia proprio con Lawrence, incolpando l'ignara Meryl Streep di averle fatto uno sgambetto. L'ampiezza dello strascico invece ha tradito Andra Day, caduta rovinosamente a terra, ma la cantante non si è persa d'animo, lasciandosi fotografare sorridente dai fotografi. Una scena epica che ha strappato applausi e risate.

Non sono mancate eleganza e originalità, come ha mostrato Tiffany Haddish,i ndossando un bellissimo abito eritreo come omaggio diretto alle sue origini e al padre, scomparso solo un anno fa. Tra una linguaccia e un occhiolino, l'attrice è apparsa euforica e orgogliosa del suo look, per poi salire sul palco in total white con tanto di pantofole in mano. Vintage invece Rita Moreno, protagonista di "West Side Story", che si è presentata con lo stesso bellissimo abito con cui aveva presenziato nel 1962, sfoggiando un look senza tempo.