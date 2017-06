Oscar Branzani è l'influencer del 2017: "Così sono diventato una star"

Oscar Branzani è stato nominato "Best digital influencer 2017". L'inprenditore napoletano, e volto noto di Uomini e Donne, è considerato una vera e propria star del web.

In un'intervista rilasciata a Libero, il 27enne ha spiegato come è riuscito a crearsi uno spiraglio sui social fino a diventare un punto di riferimento per gli oltre 870mila che lo seguono su Instagram. Fino a pochi anni fa Oscar voleva diventare un calciatore ma "per due anni ho giocato in società che non navigavano in buone acque - ha raccontato - e così a un certo punto ho capito che non volevo più vivere nell'incertezza e ho deciso di investire sulla mia immagine, grazie ai soldi che avevo guadagnato". L'intuizione dell'ex tronista di Uomini e Donne è stata vincente. Grazie ad esempio ad un post su Instagram riesce a guadagnare anche 4mila euro ma ovviamente dipende dal progetto e dall'azienda.

Sulle motivazioni del premio "Best Digital Influencer 2017" l'imprenditore crede di averlo ricevuto per i numeri che può vantare sui social: quasi un milione di follower su Instagram e 15 milioni di visualizzazioni settimanali. E sull'annoso problema di chi acquista seguaci, Oscar dichiara di non averne mai avuto bisogno e che chi utilizza questi metodi alla fine viene scoperto.