Pamela Prati mostra il tatuaggio realizzato per Mark Caltagirone

Pamela Prati svela per la prima volta il gesto fatto per il fidanzato "fantasma", un tatuaggio appena sotto il seno, sulle costole, con una frase molto importante per lei. Di questo tatoo, qualche tempo fa, fu Federica Benincà a parlarne che, in una serie di interviste, affermò di essere stata truffata da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Pamela Prati e il tatuaggio sul costato

L'indiscrezione sul tatuaggio, appena qualche tempo dopo, fu confermata dalla stessa Pamela Prati che, ospite a Verissimo, parlò del tatuaggio dedicato al fantomatico imprenditore romano. La frase tatuata, per la showgirl, avrebbe rappresentato un messaggio che Mark Caltagirone le scrisse in chat per conquistarla. "Mettimi come sigillo sul tuo cuore" è il tatuaggio inciso sulle costole della Prati. "Ho un tatuaggio dedicato a Mark Caltagirone, qui sul costato, una scritta – aveva raccontato alla Toffanin -. È per lui, ma non me lo ha chiesto lui di farlo". Alla domanda dell'intervistatrice che chiedeva di vederlo, però, Pamela Prati rispose: "Vuoi vedere le mie costole?" facendo riferimento al dimagrimento eccessivo causato dall'ansia e dallo stress. Così facendo la showgirl mise nel pubblico il tarlo del dubbio, ovvero che il tatuaggio in realtà non esistesse ma che fosse solamente l'ennesima fantasia della ex star del Bagaglino.

La Prati, ultimamente, è stata paparazzata mentre stava prendendo il sole e dallo scatto il tatuaggio si nota. Dunque il tatoo esiste, ma non Mark Caltagirone. Lo stesso gesto, 10 anni prima, era stato fatto dalla sua amica/agente Eliana Michelazzo che sul braccio si era tatuata il nome di Simone Coppi: un pm antimafia e marito che in realtà non è mai esistito.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?