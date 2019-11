Paola Di Benedetto furiosa perché accusata di furto: "Ho la faccia di una che ruba?"

Nel nuovo appuntamento tv de Le iene, si è assistito ad uno scherzo che ha visto protagonista l'ex madre natura di Ciao Darwin, Paola Di Benedetto, la quale è rimasta vittima di uno sketch ispirato all'ormai noto affaire Marco Carta e le magliette rubate alla Rinascente. Nella presentazione dello scherzo alla Di Benedetto, l'inviato Niccolò Torielli ha sottolineato che lo scorso 31 ottobre è stata emessa la sentenza di assoluzione in formula piena, per Marco Carta, dall'accusa di furto aggravato alla Rinascente, un caso che ha visto coinvolta anche l'amica 53enne di Carta, Fabiana Muscas.

Lo scherzo andato in onda a Le iene comincia con le immagini che vedono immortalate Paola e la sua manager all'interno di un negozio, dove la modella è entrata con l'intenzione di provare dei costumi da bagno da sfoggiare per un atteso shooting fotografico e intanto la manager - complice de Le iene- nasconde furtivamente in borsa delle scarpe e altri indumenti. Non appena uscite dallo store, dove si aziona l'allarme antifurto, le due donne vengono invitate dal commesso dello store a rientrare nel negozio. Il ragazzo quindi vuole controllare nella borsa della manager della Di Benedetto. E Paola assiste alla scena visibilmente pietrificata.

Una volta entrate in auto per recarsi all'attesa sessione di shooting, Madre natura ipotizza che possa esserci stato un problema al sistema antitaccheggio del negozio e non immagina che la manager possa aver commesso un'azione di furto. A bordo dell'auto e in presenza dell'autista -che si rivelerà testimone del caso- la manager comincia a disperarsi e dichiara: "Ho preso le cose io!". "Le andiamo a ridare un attimo!", esclama Paola. "No, no, no, perché mi piacevano troppo!", dichiara in lacrime di tutta risposta la manager, dichiaratasi rea di aver compiuto il fatto, in macchina. "Soffro di questa cosa da tanti anni" aggiunge la manager. Paola Di Benedetto tiene le mani giunte, in segno di preghiera. "Ti devi far curare!" chiede disperata la stessa Di Benedetto all'altra Paola.

Paola Di Benedetto e la reazione allo scherzo de Le iene

Nel bel mezzo dello shooting tanto atteso, dove intanto Paola ha sfoggiato le sue curve mozzafiato in alcuni succinti costumi da bagno, arriva la comunicazione dell'assistente del fotografo, che dichiara a voce alta che al negozio - dov'erano poco prima state la modella e la sua manager- Block60, era arrivata la polizia. In confidenza con la manager, Paola sbotta: "Ragazzi io mi sto alzando per andarmene, Paola dì quello che devi dire, figure di mer*a non ne faccio". E la manager comincia a minacciare la Di Benedetto, dicendo che le avrebbe accollato la colpa del furto.

"Ma perché io c'ho la faccia di una che ruba, porco zio!" , impreca quindi la modella. L'autista dell'auto in cui la manager aveva confessato, intanto testimonia di aver ascoltato le parole rivelatorie della donna colpevole del furto, ritenendo che Paola sia complice della sua manager. La Di Benedetto crolla dopo il suo servizio fotografico, anche perché sul set dello shooting è arrivato il commissario e lei si è appena resa conto di non avere il dress-code giusto per un interrogatorio, visto che è in monokini.

Dopo aver raccolto la deposizione dell'autista, il commissario comincia con le domande all'ex madre natura e, mostrandole il video registrato dalle telecamere di videosorveglianza del negozio, l'accusa di essere complice della sua manager. “Se i livelli sono questi voglio un avvocato”, chiosa allora l'ex naufraga. “Lei è imputata come complice e rischia da 5 a 8 mesi di carcere, lei dovrà spiegare la sottrazione e la complicità”, ribatte piccato il commissario fake, che poi chiede all'ex madre natura: “Perché se è innocente non ha denunciato il furto? E abbiamo dovuto prendere la segnalazione dell'autista”.“Perché è una persona alla quale voglio bene -dichiara Paola alludendo alla manager Paola- e lavora con me da tre anni”.

Paola fa poi una telefonata al padre, per farsi aiutare nella ricerca di un buon avvocato, ma improvvisamente irrompe sul set l'nviato de Le iene, che rivela dello scherzo inscenato ai suoi danni. A quel punto l'ex isolana, Paola Di Benedetto, finisce in lacrime di sollievo e a Le iene conclude: "Siete delle merde, tutti!".

